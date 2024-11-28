Колос – Динамо Київ: де дивитися матч 15 туру УПЛ

Київське Динамо на виїзді зіграє проти ковалівського Колоса у межах 15 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у неділю, 1 грудня, на стадіоні Колоса у Ковалівці. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також трансляція буде доступна на каналі 2+2.

Напередодні гри Динамо має в активі 35 очок та розташувалося на верхівці турнірної таблиці, випереджаючи другу Олександрію на 2 бали. Своєю чергою Колос набрав 13 балів за 14 матчів та посідає 12 сходинку.

Нагадаємо, у попередньому турі "біло-сині" без проблем здолали одеський Чорноморець, а Колос мінімально поступився Карпатам.