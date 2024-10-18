Довбика допустили до матчу з Інтером

Український нападник італійської Роми Артем Довбик зможе зіграти проти Інтера у 8 турі чемпіонату Італії.

Про це повідомляє RomaPress.

Український форвард був під сумнівом, оскільки повернувся зі збірної України із травмою. Проте футболіст завершив вчорашнє тренування без будь-яких проблем і отримав дозвіл на гру проти Інтера.

Матч проти чинного чемпіона Італії підопічні Івана Юрича проведуть у неділю, 20 жовтня. Початок – о 21:45 за київським часом.

Наразі в активі Довбика 4 голи та 1 асист у 8 матчах за Рому. У сезоні-2023/24 українець грав у складі Жирони, з якою вийшов у Лігу чемпіонів, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів за 41 матч.

Цей показник гольових дій дозволив 27-річному форварду завоювати "трофей Пічічі", який вручається найкращому бомбардиру Ла Ліги.