Мілан – Наполі: де дивитися матч Серії А

Мілан прийматиме Наполі у межах 10 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 29 жовтня, на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Після дев'яти турів неаполітанці очолюють турнірну таблицю, маючи в активі 22 залікових бали. Мілан наразі розташувався на восьмій сходинці з 14 очками, проте підопічні Пауло Фонски ще мають матч в запасі.

На вихідних, у межах 9 туру, Наполі обіграв Лечче, а гру Мілан – Болонья було перенесено на грудень через негоду.