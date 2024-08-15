Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вікторія Пльзень — Кривбас: де дивитися матч Ліги Європи

Станіслав Лисак — 15 серпня, 10:28
Вікторія Пльзень — Кривбас: де дивитися матч Ліги Європи
пресслужба Кривбаса

Криворізький Кривбас зіграє проти чеської Вікторії Пльзень в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Дусан Арена" у місті Пльзень, Чехія. Початок — о 20:00 за київським часом.

Напередодні криворізький Кривбас передав права на трансляцію своїх поєдинків. Переглянути гру можна на каналі УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Зазначимо, що телевізійні права на показ поєдинків до групового раунду єврокубків належать українським клубам.

Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою Вікторії.

Кривбас Ліга Європи Вікторія Пльзень

Кривбас

Вікторія Пльзень — Кривбас: онлайн-трансляція
Бізімана: Я вірю у Кривбас, у нас сильний колектив
Вікторія Пльзень — Кривбас: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи
Розгромлені надії та неефективна оборона. 4 ставки на матч Вікторія — Кривбас
Кривбас завітає в гості до Вікторії Пльзень у 3 колі кваліфікації Ліги Європи

Останні новини