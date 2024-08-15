Вікторія Пльзень — Кривбас: де дивитися матч Ліги Європи

Криворізький Кривбас зіграє проти чеської Вікторії Пльзень в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Дусан Арена" у місті Пльзень, Чехія. Початок — о 20:00 за київським часом.

Напередодні криворізький Кривбас передав права на трансляцію своїх поєдинків. Переглянути гру можна на каналі УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Зазначимо, що телевізійні права на показ поєдинків до групового раунду єврокубків належать українським клубам.

Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою Вікторії.