Кривбас — Вікторія Пльзень: де дивитися матч Ліги Європи

Криворізький Кривбас зіграє проти чеської Вікторії Пльзень в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Матч відбудеться на стадіоні "Футбольна арена Кошиці" в однойменному словацькому місті. Початок — о 21:00 за київським часом.

Напередодні криворізький Кривбас передав права на трансляцію своїх поєдинків. Переглянути гру можна на каналі УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Зазначимо, що телевізійні права на показ поєдинків до групового раунду єврокубків належать українським клубам.