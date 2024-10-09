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Збірна Польщі – збірна Португалії: де дивитися матч Ліги націй

Микола Дендак — 9 жовтня, 19:40
Збірна Польщі – збірна Португалії: де дивитися матч Ліги націй
УЄФА

У суботу, 12 жовтня, збірна Польщі з футболу зіграє проти Португалії у 3 турі Ліги націй УЄФА дивізіону А.

Поєдинок відбудеться на національному стадіоні у Варшаві, Польща. Початок — о 21:45 за київським часом.

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Нагадаємо, після перших двох турів лідером групи з Хорватією та Шотландією є Португалія. Польща ж має 3 бали в активі та ділить 2 сходинку з хорватами.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET фаворитом протистояння є Португалія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Португалії – 1,68;
  • Нічия – 3,85;
  • Перемога Польщі – 5,30.

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