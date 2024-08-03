Динамо — Рейнджерс: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Київське Динамо зіграє проти шотландського Рейнджерса в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться на стадіоні у вівторок, 6 серпня, на "Арена Люблін" в однойменному польському місті. Початок — о 21:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі 2+2, а також у прямому етері YouTube-каналу Football Hub та "Динамо Київ".

Напередодні визначилася заявка Рейнджерса на гру проти Динамо в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Динамо у другому кваліфікаційному колі ЛЧ розгромило Партизан за сумою двох матчів з рахунком 9:2.