Сельта – Реал Мадрид: де дивитися матч Ла Ліги

Мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін, завітає в гості до Сельти в межах 10 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в суботу, 19 жовтня, на арені "Естадіо Балаїдос" у Віго. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Українець Андрій Лунін повернувся до тренувань з "вершковими" після невеликого пошкодження, через яке він пропустив жовтневі матчі Ліги націй зі збірною України. Однак через готовність Тібо Куртуа українець навряд чи отримає ігрові хвилини в прийдешньому поєдинку іспанського чемпіонату.

Після 9 турів підопічні Карло Анчелотті розташувалися на другій сходинці Ла Ліги, поступаючись Барселоні на 3 очки. Сельта знаходиться на 9 позиції в турнірній таблиці, маючи 13 залікових пунктів у активі.