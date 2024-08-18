Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мальорка — Реал Мадрид: де дивитися матч Ла Ліги

Станіслав Лисак — 18 серпня, 10:40
Мальорка — Реал Мадрид: де дивитися матч Ла Ліги
Getty Images

Реал Мадрид Андрія Луніна зустрінеться з Мальоркою у межах першого туру іспанської Ла Ліги.

Поєдинок відбудеться в неділю, 18 серпня, на стадіоні "Майорка-Сон-Муа" у місті Пальма-де-Майорка. Початок — о 22:30 за київським часом.

Переглянути матч у прямому етері можна буде на медіасервісі Megogo. Трансляція доступна за наявності підписок Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність.

Напередодні Реал переграв Аталанту в матчі за Суперкубок УЄФА. Цей трофей став десятим для Андрія Луніна, у складі мадридського клубу.

Нагадаємо, наразі перебування українця у команді знаходиться під питанням. Напередодні українець висунув Реалу ультиматум щодо нового контракту — він вимагає більшої ролі, щоб погодитися на угоду до 2029 року. Натомість керівництво "королівського клубу" вважає, якщо Лунін хоче залишитися у складі "вершкових", то тільки на визначених керівництвом умовах.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мальорка Реал Мадрид

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Ямал близький до того, щоб стати найкращим молодим гравцем Ла Ліги 21 сторіччя
Барселона вирвала перемогу над Валенсією, Осасуна та Леганес розписали мирову в 1 турі Ла Ліги
Барселона встановила унікальне досягнення в матчі 1 туру Ла Ліги проти Валенсії
Іспанський клуб зацікавлений у підписанні Ваната
Сельта вирвала перемогу над Алавесом у 1 турі Ла Ліги

Останні новини