Мальорка — Реал Мадрид: де дивитися матч Ла Ліги

Реал Мадрид Андрія Луніна зустрінеться з Мальоркою у межах першого туру іспанської Ла Ліги.

Поєдинок відбудеться в неділю, 18 серпня, на стадіоні "Майорка-Сон-Муа" у місті Пальма-де-Майорка. Початок — о 22:30 за київським часом.

Переглянути матч у прямому етері можна буде на медіасервісі Megogo. Трансляція доступна за наявності підписок Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність.

Напередодні Реал переграв Аталанту в матчі за Суперкубок УЄФА. Цей трофей став десятим для Андрія Луніна, у складі мадридського клубу.

Нагадаємо, наразі перебування українця у команді знаходиться під питанням. Напередодні українець висунув Реалу ультиматум щодо нового контракту — він вимагає більшої ролі, щоб погодитися на угоду до 2029 року. Натомість керівництво "королівського клубу" вважає, якщо Лунін хоче залишитися у складі "вершкових", то тільки на визначених керівництвом умовах.