Челсі – Ньюкасл: де дивитися матч АПЛ

Челсі, за який виступає український вінгер Михайло Мудрик, прийматиме Ньюкасл у межах 9 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в неділю, 27 жовтня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

Дивитися трансляцію можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Після восьми зіграних матчів підопічні Енцо Марески розташувалися на сьомій сходинці турнірної таблиці, заробивши 14 очок. Ньюкасл наразі знаходиться на 12 позиції чемпіонату Англії, заробивши 12 залікових пунктів.

Нагадаємо, що напередодні 9 туру АПЛ Челсі розгромив Панатінаїкос в основному раунді Ліги конференцій УЄФА. Михайло Мудрик став найкращим гравцем поєдинку.