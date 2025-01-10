Реал Мадрид – Барселона: де дивитися фінал Суперкубку Іспанії

Мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін, зустрінеться з Барселоною в межах фінального поєдинку за Суперкубок Іспанії.

Зустріч відбудеться в неділю, 12 січня, на стадіоні "King Abdullah Sports City" в Саудівській Аравії. Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

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Нагадаємо, Барселона в півфіналі здобула перемогу над Атлетиком з Більбао, а мадридський колектив розгромив Мальорку.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем першого поєдинку стануть підопічні Карло Анчелотті з коефіцієнтом 2,44. На нічию дають 3,80, а успіх Барселони оцінюється у 2,73.

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