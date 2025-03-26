Оболонь – Шахтар: де дивитися матч 22 туру УПЛ

Київська Оболонь прийматиме донецький Шахтар у матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 29 березня, на Оболонь-Арені в Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Шахтар наразі знаходиться на третьому місці в УПЛ. Підопічні Маріно Пушича набрали 41 очко. Команда відстає від першого Динамо на 10 пунктів, проте має в запасі недограний матч проти Кривбаса. У попередньому турі "гірники" розписали мирову з Карпатами.

Оболонь же веде боротьбу за виживання. У "пивоварів" 18 залікових балів за 21 тур та 14 сходинка (зона перехідних матчів). До рятівного 12 місця 3 очка. У попередньому турі Оболонь розгромно програла Олександрії.