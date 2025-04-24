Оболонь – Карпати: де дивитися матч 26 туру УПЛ

Львівські Карпати завітають до столичної Оболоні в матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 26 квітня, на стадіоні "Оболонь-Арена" в Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Карпати наразі борються за єврокубки. Підопічні Владислава Лупашка за 25 матчів набрали 39 балів та наразі посідають 5 сходинку. До четвертого Полісся – 3 пунккти. Минулого тижня Карпати здолали Рух у львівському дербі.

Оболонь навпаки, бореться за виживання. Наразі команда посідає останнє рятівне місце та випереджає тринадцятий Лівий берег лише на 1 бал. У 25 турі Оболонь розгромно програла Динамо в київському дербі.