Оболонь – Чорноморець: де дивитися матч УПЛ

Київська Оболонь прийматиме одеський Чорноморець у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Гра відбудеться у суботу, 12 квітня, на стадіоні "Оболонь Арена", що розташовується у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

"Пивовари" продовжують боротьбу за виживання. Команда посідає 13 місце (зона перехідних матчів), маючи в активі 21 очко за 23 тури. Стільки ж балів у 12-го Колоса, проте ковалівці випереджають киян за додатковими показниками. У 23 турі Оболонь перемогла Інгулець.

Чорноморець також бореться за виживання, проте в одеситів ситуація гірше. Підопічні Олександра Кучера мають 18 очок за 23 матчі та посідають передостанню 15 сходинку. Минулого тижня Чорноморець сенсаційно переміг ЛНЗ.