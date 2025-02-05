Ліверпуль – Тоттенгем: де дивитися матч-відповідь у півфіналі Кубку англійської ліги
Ліверпуль
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Лідер Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль зіграє проти лондонського Тоттенгема в матчі-відповіді півфіналу Кубку англійської ліги.
Поєдинок відбудеться у четвер, 6 лютого, на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі Setanta Sports.
Нагадаємо, у першій грі Тоттенгем у домашньому матчі обіграв Ліверпуль з результатом 1:0. Єдиний гол в активі 18-річного шведського півзахисника Лукаса Бергвалля.
В іншому півфіналі Ньюкасл переміг Арсенал з рахунком 2:0. Український захисник "канонірів" Зінченко розпочав гру на лаві запасних та вийшов на 78-й хвилині гри.