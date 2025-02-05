Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ліверпуль – Тоттенгем: де дивитися матч-відповідь у півфіналі Кубку англійської ліги

Микола Дендак — 5 лютого 2025, 12:58
Ліверпуль – Тоттенгем: де дивитися матч-відповідь у півфіналі Кубку англійської ліги
Ліверпуль
Getty images

Лідер Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль зіграє проти лондонського Тоттенгема в матчі-відповіді півфіналу Кубку англійської ліги.

Поєдинок відбудеться у четвер, 6 лютого, на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі Setanta Sports.

Нагадаємо, у першій грі Тоттенгем у домашньому матчі обіграв Ліверпуль з результатом 1:0. Єдиний гол в активі 18-річного шведського півзахисника Лукаса Бергвалля.

В іншому півфіналі Ньюкасл переміг Арсенал з рахунком 2:0. Український захисник "канонірів" Зінченко розпочав гру на лаві запасних та вийшов на 78-й хвилині гри.

Англія, Кубок Ліги Ліверпуль Тоттенгем де дивитися

Ліверпуль

Реал влітку підпише зіркового гравця Ліверпуля
Слот – про травму Трента: Він відчув дискомфорт
Салах обійшов легенду Челсі в списку бомбардирів АПЛ
Вулвз перемогли Астон Віллу, Борнмут Забарного поступився Ліверпулю в 24 турі АПЛ
Сікан та Таловєров можуть дебютувати, Забарний протистоятиме Ліверпулю: матчі українців у Європі

Останні новини