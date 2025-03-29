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Ліверпуль – Евертон: де дивитися дербі в межах АПЛ

Станіслав Лисак — 29 березня 2025, 14:10
Віталій Миколенко
Віталій Миколенко
Getty Images

Ліверпуль зустрінеться з Евертоном, за який виступає футболіст збірної України Віталій Миколенко, в межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у середу, 2 квітня, на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports та телеканалі Setanta Sports.

Напередодні матчу Ліверпуль продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Англії, заробивши 70 очок у 29 матчах. Евертон наразі знаходиться на 15 місці з 34 заліковими балами, зігравши останні чотири гри внічию.

Зауважимо, що український захисник Віталій Миколенко пошкодив стегно під час матчу-відповіді плейоф Ліги націй проти Бельгії (0:3) та може пропустити ліверпульське дербі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Ліверпуль Віталій Миколенко

Ліверпуль

Миколенко ризикує пропустити дербі з Ліверпулем
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