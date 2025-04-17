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Кривбас – Зоря: де дивитися матч 25 туру УПЛ

Станіслав Лисак — 17 квітня 2025, 23:15
Кривбас – Зоря: де дивитися матч 25 туру УПЛ
ФК Зоря

Луганська Зоря завітає в гості до Кривбаса в матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 20 квітня, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Обидві команди зіграли 23 матчі та знаходяться в середині турнірної таблиці. Підопічні Юрія Вернидуба набрали 35 очок, програвши три поспіль поєдинки. Зауважимо, що Кривбас грав з Динамо, Олександрією та Шахтарем у цей період.

Зоря наразі має 32 залікові бали в активі, поступившись у попередньому турі Вересу.

Зоря Кривбас Чемпіонат України, УПЛ

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