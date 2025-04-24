Чорноморець – Рух: де дивитися матч 26 туру УПЛ

Одеський Чорноморець прийматиме львівський Рух у матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 26 квітня, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Чорноморець наразі бореться за виживання. Підопічні Олександра Кучера за 25 турів набрали 18 очок та йдуть на передостанньому місці. До рятівної 12 сходинки – 6 балів. У 25 турі Чорноморець програв Вересу.

Рух ще має теоретичні шанси впасти в зону перехідних матчів, але перевага львівського колективу в 7 пунктів. Команда Віталія Пономарьова має 30 очок за 25 турів. Минулого тижня Рух програв Карпатам.