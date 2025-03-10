Барселона – Бенфіка: де дивитися матч Ліги чемпіонів за участі Трубіна

Португальська Бенфіка, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, зустрінеться з каталонською Барселоною в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у вівторок, 11 березня, на арені "Естадіо Олімпіко" в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Зауважимо, що перша зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь Барселони, попри те, що каталонці грали в меншості з 22 хвилини поєдинку через пряме вилучення Пау Кубарсі.

Голкіпер збірної України та "орлів" Анатолій Трубін виконав 4 сейви у першій грі, 16 точних передач із 21 (76%) та 1 вдалий дальній пас із 6.