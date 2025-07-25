Англія – Іспанія: де дивитися фінал жіночого чемпіонату Європи

У неділю, 27 липня, відбудеться фінальний поєдинок жіночого чемпіонату Європи з футболу 2025 року, в якому збірна Англії зустрінеться з Іспанією.

Зустріч пройде на стадіоні "Санкт-Якоб Парк" у швейцарському місті Базель. Стартовий свисток прозвучить о 19:00 за київським часом.

Транслюватися матч в Україні буде на платформі Суспільне Спорт та медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Англія здобула вольову перемогу над Італією, зрівнявши рахунок на 96-й хвилині та вирвавши перемогу на 119-й.

Для англійської збірної це другий поспіль вихід до фіналу жіночого Євро та четвертий загалом. У попередньому розіграші збірна "трьох левів" здобула перемогу, обігравши у фіналі Німеччину.

Іспанія здолала саме "бундестім" та вдруге в історії вийшла до півфіналу, вперше з 1997-го, у фіналі турніру іспанки ніколи в історії не виступали, тому для них він буде дебютний.

Водночас збірна Німеччини є найуспішнішою жіночою командою в історії чемпіонатів Європи. Німкені 8 разів здобували золоті медалі.