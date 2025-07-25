Англія – Іспанія: де дивитися фінал жіночого чемпіонату Європи
У неділю, 27 липня, відбудеться фінальний поєдинок жіночого чемпіонату Європи з футболу 2025 року, в якому збірна Англії зустрінеться з Іспанією.
Зустріч пройде на стадіоні "Санкт-Якоб Парк" у швейцарському місті Базель. Стартовий свисток прозвучить о 19:00 за київським часом.
Транслюватися матч в Україні буде на платформі Суспільне Спорт та медіасервісі MEGOGO.
Нагадаємо, що Англія здобула вольову перемогу над Італією, зрівнявши рахунок на 96-й хвилині та вирвавши перемогу на 119-й.
Для англійської збірної це другий поспіль вихід до фіналу жіночого Євро та четвертий загалом. У попередньому розіграші збірна "трьох левів" здобула перемогу, обігравши у фіналі Німеччину.
Іспанія здолала саме "бундестім" та вдруге в історії вийшла до півфіналу, вперше з 1997-го, у фіналі турніру іспанки ніколи в історії не виступали, тому для них він буде дебютний.
Водночас збірна Німеччини є найуспішнішою жіночою командою в історії чемпіонатів Європи. Німкені 8 разів здобували золоті медалі.