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Шахтар домовився про трансфер 18-річного вінгера з Хорватії

Олексій Погорелов — 8 лютого 2025, 18:02
Лукас Загора
Лукас Загора
Дубрава

Найближчим часом склад Шахтаря поповнить юний хорватський вінгер Лукас Загора, який належить загребському Динамо.

Про це повідомляє хорватське видання 24sаtа.hr.

Згідно з джерелом, Загора всю свою кар'єру провів у системі Динамо, проте він так і не отримав шансу показати себе в першій команді. Його контракт закінчується наступного літа, проте 18-річний гравець не захотів чекати, щоб змінити команду.

Повідомляється, що велику роль у цьому трансфері зіграв спортивний директор "гірників" Дарійо Срна, адже Лукас Загора – син ексфорварда Динамо Дарійо Загори, друга та колишнього одноклубника легенди "помаранчево-чорних".

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Першу частину нинішнього сезону Лукас провів у складі Дубрави. Там футболіст взяв участь у 15 матчах, у яких відзначився двома голами.

Обидва результативні ударі відбулися у перших двох іграх. 10 січня Загора повернувся до розташування Динамо U-19. Transfermarkt оцінює хорвата у 100 тисяч євро.

Нагадаємо, що вчора Шахтар презентував першого зимового новачка, яким став болівійський центрбек Дієго Арройо.

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