Футболістка збірної України: Бельгія – хороша команда, але з нею можна грати та перемагати

Голкіперка ковалівського Колоса та жіночої збірної України Дар'я Келюшик висловилася про поразку від Бельгії (0:2) у першому поєдинку другого раунду плейоф кваліфікації Євро-2025. Вона вважає, що у матчі-відповіді можна буде здобути позитивний результат.

Її слова цитує Суспільне Спорт.

"Звісно, для нас це не позитивний результат гри. Бельгія – дуже хороша суперниця, але з нею можна грати та перемагати. Показали гарну командну гру, але поразка це головне. Проте ми не опускаємо руки, матч-відповідь ще попереду. Що не вийшло у першій грі проти Бельгії? Перш за все – те, що пропустили, дали їм вдарити. Вони грали через флангові передачі, ми це знали, розбирали, на тренуванні це відпрацьовували. Якщо подивитися, вони вдвічі більші за наших дівчат. Було дуже важко. Друге – те, що не змогли реалізувати свої моменти", – сказала Келюшик.

Матч-відповідь команди зіграють у Бельгії 3 грудня. Переможець протистояння стане учасником Євро-2025, першість континенту відбудеться в липні наступного року у Швейцарії.

Зазначимо, що "синьо-жовті" можуть недорахуватися ключової гравчині через пошкодження.