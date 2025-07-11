Вінгер Динамо успішно пройшов медогляд у французькому клубі
Грузинський вінгер Динамо Гіоргі Цітаїшвілі успішно пройшов медогляд в Меці.
Про це повідомив журналіст Руді Галетті.
За його інформацією, гравець незабаром підпише однорічний орендний контракт з новим клубом.
Раніше стало відомо, що угода не включатиме можливість викупу футболіста.
У сезоні 2024/25 Цітаїшвілі, контракт якого належить Динамо, виступав за Гранаду на правах оренди. За іспанський клуб гравець національної збірної Грузії у цьому сезоні провів 39 матчів, в яких забив 7 голів та віддав 4 асисти.
Окрім Гранади, грузин на правах оренди грав також за польські Лех та Віслу, українські Ворсклу та Чорноморець, а також – за Динамо Батумі (Грузія). Його контракт з Динамо Київ чинний до літа 2026 року.
Мец у сезоні 2024/25 фінішував 3-м у турнірній таблиці Ліги 2 та у стикових матчах за право грати у Лізі 1 обіграв Реймс.