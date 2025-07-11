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Вінгер Динамо успішно пройшов медогляд у французькому клубі

Олексій Мурзак — 11 липня 2025, 18:42
Вінгер Динамо успішно пройшов медогляд у французькому клубі
Гіоргі Цітаїшвілі
Getty Images

Грузинський вінгер Динамо Гіоргі Цітаїшвілі успішно пройшов медогляд в Меці.

Про це повідомив журналіст Руді Галетті.

За його інформацією, гравець незабаром підпише однорічний орендний контракт з новим клубом.

Раніше стало відомо, що угода не включатиме можливість викупу футболіста.

У сезоні 2024/25 Цітаїшвілі, контракт якого належить Динамо, виступав за Гранаду на правах оренди. За іспанський клуб гравець національної збірної Грузії у цьому сезоні провів 39 матчів, в яких забив 7 голів та віддав 4 асисти.

Окрім Гранади, грузин на правах оренди грав також за польські Лех та Віслу, українські Ворсклу та Чорноморець, а також – за Динамо Батумі (Грузія). Його контракт з Динамо Київ чинний до літа 2026 року.

Мец у сезоні 2024/25 фінішував 3-м у турнірній таблиці Ліги 2 та у стикових матчах за право грати у Лізі 1 обіграв Реймс.

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