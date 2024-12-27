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Циганков відновився після травми та зможе зіграти за Жирону в першому матчі 2025 року

Олексій Мурзак — 27 грудня 2024, 18:51
Циганков відновився після травми та зможе зіграти за Жирону в першому матчі 2025 року
Віктор Циганков
Getty Images

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков відновився після травми та зможе зіграти у першому матчі 2025 року.

Про це інформує AS.

Також відновилися всі інші травмовані, в лазареті тільки залишився нападник Боян Міоскі.

Видання додає, що через "пандемію" травм, в окремих матчах Ла Ліги та Ліги чемпіонів тренер команди Мічел Санчес міг розраховувати лише на 13 гравців у заявці, але наразі ситуація змінилася.

Раніше повідомлялося, що Циганков потрапив до списку розчарувань іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025 за версією видання Jornada Perfecta.

Через пошкодження Віктор пропустив початок чемпіонату, а також період з 3 жовтня по 22 листопада.

Нагадаємо, що в сезоні-2024/2025 українець провів 10 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист.

Напередодні стало відомо, що український півзахисник подешевшав відразу на 8 млн євро за оцінками порталу Transfermartk.

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