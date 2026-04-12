Українські арбітрині працюватимуть одразу на трьох матчах відбору до ЧС-2027

На трьох поєдинках відбору на жіночий ЧС-2027, які відбудуться 14 квітня, працюватимуть одразу дев'ять українських арбітринь.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

На матчі Швейцарія – Туреччина головною арбітринею виступить Софія Причина. На лініях їй допомагатимуть Марина Стрілецька та Олександра Вдовіна, а обов'язки четвертої реферині виконуватиме Людмила Тельбух.

На грі Андорра – Азербайджан головною арбітринею виступить Крістіна Козорог. На лініях їй допомагатимуть Ірина Чайка та Ірина Голіяк, а обов'язки четвертої реферині виконуватиме Вероніка Васильченко.

На зустрічі Польща – Ірландія однією з помічниць на лінії в бригаді болгарської арбітрині Крістіни Гутевої виступить українка Світлана Грушко.

Напередодні жіноча збірна України оголосила склад, який готуватиметься до квітневих матчів відбору на чемпіонат світу-2027.

Після двох турів українська команда залишається на останній сходинці турнірної таблиці своєї групи, не маючи залікових балів. У першому матчі наша команда програла Англії, а в другому турі поступилася Іспанії.