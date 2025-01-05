“Він як Тутанхамон і піраміди”: село, маршрутки і культ Мохамеда Салаха в Єгипті

Строго кажучи, Нагріг не село. Тут 15 тисяч людей, але працюють вони переважно в полі.

Дельта Нілу – найродючіша земля Африки.

Нагріг продає жасмин до Франції й Росії; цибулю й іншу городину – на Аравійський півострів, але це не бозна-які прибутки. Тим паче, влада про них забула, тут нема навіть поштового відділення, а пряму дорогу до столиці відкрили не так давно.

А транспорт? Чорт забирай, це що?! Вузенькі мікроавтобуси без ліцензії зупиняються на площах і рушають, коли всі місця зайняті. Ні розкладу, ні зручностей; ще й спека пекельна.

"Скільки треба маршруток, щоб дістатися Каїра? В ту пору було 4-5, не менше", – згадує мер Нагріга Махер Шетія. "Дорога туди займала 3-4 години, а назад – не менше 5".

Цю історію він спостерігав на власні очі.

Мехер Шетія, nytimes.com

Шетія вже тоді був мером, а ще в юності він грав у футбол з дядьком Мохамеда Салаха, який продовжує жити тут, як і його батьки, і молодший брат. Зв'язок легенди АПЛ з рідними місцями дуже сильний.

"Першим клубом Мохамеда був Аль-Іттіхад з Басьюна, а тут, в Нагрігу, всі говорили про іншого хлопця, Шерифа.

Один зі скаутів Реда Е ль-Меллах влаштував пробний матч, щоб його подивитися. Мохамед був замалий, але його взяли для кількості, аби в командах було порівно гравців. Того дня Реда покинув стадіон враженим зовсім не Шерифом".

Шетія пригадує, як скаут негайно повіз Салаха до найближчого професійного клубу з Танти, але там сказали, що він не тягне.

Салах не тягне!?

Добре, що Реда не здався і повіз Мохамеда до конкурентів – завдяки йому сьогодні в Нагрігу там і сям туристи.

1/10 🏠 Ordinary World:



In the small village of Nagrig, Egypt, a young Mohamed Salah played football on dusty streets, dreaming of professional leagues far beyond his humble beginnings. His passion for football was his escape and his dream. #Egypt #Nagrig #EarlyDays pic.twitter.com/hGERb6QAIT — Find The HERO In YOU (@FindYourHero) August 5, 2024

***

І ще завдяки хоробрості Мохамеда, який у свої 12 років їздив сам у 10-мільйонний мегаполіс.

Батьки підтримували його, але не кидати ж роботу?

"Я бачив, що ці подорожі не допомагають, він дуже втомлювався. З іншого боку, так він швидше за решту зрозумів, що мрія вимагає великої праці", – каже Рефаат Рахаб, якого всі тут називають Ріо.

Для Єгипту він зірка – вигравав з Аль-Ахлі першу африканську ЛЧ у 1969-му; забивав у спарингах з Тоттенгемом (3:7) та Бенфікою (3:2).

Зараз, втім, Рахаб найбільше відомий як тренер, що відкрив Каїру Салаха:

"Прискорення – перше, що кидалось у вічі. Тоді він був навіть швидшим, ніж зараз, хоча значно вдосконалив все інше. І ще було одразу ясно, що в нього дуже сильна ліва нога. Він бив потужно. Я зателефонував нашим спонсорам, Arab Contractors, щоб надалі ми сконцентрувалися на ньому".

Un jour en Égypte🇪🇬 on a donné le titre de meilleur jeune joueur du Club au neveu du Patron de l’entreprise et club Arab Contractors

Derrière lui sur la même photo un fils d’un simple employé d’hôpital s’appelant Mohammed Salah

Ce phénomène on l’a trop bien connue en Algérie🇩🇿… pic.twitter.com/PEGlnWyh49 — Hamza (@hamza16023) September 20, 2023

Так-от Салах отримав клубне житло і перестав їздити туди-сюди пустелею кожен день.

Його найбільшими друзями в Аль-Мокаволуні були Шериф Алаа, Алі Фатхі й Мохамед Ельнені, якого Салах і Фатхі обожнювали дражнити, бо той геть не вмів програвати. Улюблена розвага – PlayStation. Фатхі вибирав Реал, а Мохамед – завжди Барселону.

"Оскільки то були часи Гвардіоли, то вечерю майже завжди купував я", – сміється Фатхі.

Рахаб же зізнається, що цей клас був найсильнішим за його кар'єру тренера, адже Аль-Мокаволун не гранд. Його єдине чемпіонство було в 1983-му. Сам же чемпіонат Єгипту подібно до українського дуалістичний, де титули ділять Аль-Ахлі та Замалек.

"Завдяки Салаху ми здійняли фурор, вигравши лігу Каїру U14 . Жодної поразки, 16 перемог з 18. Ми забили 63 голи. Тоді стало ясно, що він не просто подає надії, а найкращий в країні в своєму віці".

І це не тільки дар з неба – Салах щодня ходив у тренажерку; найняв собі тренера, щоб підтягнути витривалість і силу.

"Ніхто не казав йому цього робити, але він прочитав, що так працюють в Європі. Він завжди хотів в Європу", – пояснює Фатхі.

Young Mohamed Salah was unreal 🤯 pic.twitter.com/lQXJNqCYBh — Ismaail🏹 (@LFC_IsmaelN09) September 9, 2023

***

Чому Мохамеда не забрали молодим Замалек чи Аль-Ахлі?

А тому, що дозрів він у 2011-му. В Єгипті мало сміливців, готових відверто обговорювати ті події.

Якщо коротко, то військову диктатуру Хосні Мубарака змели багатомільйонні протести, очолювані футбольними ультрас, але в результаті демократичних виборів до влади прийшли зовсім не демократи, а ісламісти Брати-Мусульмани, що відображало настрої низів, а військових і середній клас лякало. Багаті й армія почали саботаж, країну лихоманило, і вже в 2013-му генерал Абдель Фаттах Ас-Сісі зробив переворот, стратив незгодних і де-факто повернув Єгипет у русло, в якому він перебував за Мубарака.

Однією з найкривавіших акцій силовиків стала різанина в Порт-Саїді, де на стадіоні вбили 74 фанів Аль-Ахлі, які раніше захищали протест на площі Тахрір.

"Не треба це згадувати. Люди, які могли бути до цього причетні, досі при владі", – каже Мохамед Амер, що тренував Салаха в основі Аль-Мокаволуна.

Це у нього уродженець Нагріга забив свої перші дорослі голи.

І ще це Амер після матчу з Замалеком у 2010-му сказав пресі: "Через два роки він буде у Єгипті наче Мессі".

Не вийшло.

Далі був Порт-Саїд, весь футбол в Єгипті зупинили, а молодіжка поїхала на чемпіонат світу U20 в Колумбію, де Салах вразив усіх. Йому пропонували їхати до Європи прямо звідти, але Амер зателефонував і попросив продовжити контракт, щоб Аль-Мокаволун не втратив гроші. Салах тоді погодився, хоча й сильно переживав; навіть просив себе відпустити в прямому ефірі.

До Базеля він переїхав після довгих переговорів за 2,5 млн:

Did you know in 2012 Mo Salah had to beg his old club Al Mokawloon, to force a move to FC Basel live on air 😭 pic.twitter.com/S1xf2lOnbD — Ballon D'or Salah (@ballondorSALAH) January 3, 2025

"Він мав великі спокуси, але продемонстрував лояльність, вірність слову. Я думаю, це тому Аллах відтоді до нього такий щедрий".

***

Зараз Амеру під 70, але він досі грає мініфутбол на курному майданчику в Насер-Сіті разом з багаторазовими переможцями КАН Ахмедом Хассаном, Емадом Мотеабом, Мідо.

Іноді сюди заглядає і Фатхі, чию кар'єру зруйнувала складна травма.

Друзі часто згадують Салаха, його невдачі на КАН і успіхи в Європі, яких не досягав ще жоден єгиптянин. Чи повернеться він колись, щоб грати тут з ними? Шанси падають щодня.

Амбіції зірки Ліверпуля, його его масштабніші, що помітно у матчах ЛЧ та на вулицях Нагріга.

Мер Шетія веде кожного іноземного журналіста до школи з чудовим футбольним полем, яку Салах побудував за свої гроші.

Також в містечку завдяки знаменитому уродженцю з'явилися сучасні лікарня та швидка допомога; молодіжний центр за 1 млн фунтів. Ще Салах щомісяця виділяє 3000 фунтів на їжу й ліки найбіднішим у Нагрігу, а після долучення Момо до національної антинаркотичної кампанії кількість звернень до лікарень зросла на 400%.

Mohamed Salah is transforming his village, Nagrig in Egypt.



He built a hospital, school, youth centre and ambulance unit for his people in his village.



He built a $450,000 water treatment plant to provide drinking water for his people.



He gives £3,500 to poor families monthly. pic.twitter.com/73WBVWqW14 — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) June 21, 2022

Уявляєте його авторитет? Салах тут святий, якому приписують прощення злодія чи подарунки випадковим молодятам. Люди готові повірити у все.

"Більшість історій про Салаха – вигадки. Він гарний хлопець, шанобливий, але чуток стало надто багато", – хитає головою власник кав'ярні Ахмед Аль-Масері.

Йому опонує вболівальник Омар Салем: "Люди вірять у це, бо хочуть вірити. І поки вони його любитимуть – це так і залишатиметься".

Усе це дуже, дуже небезпечно для футболіста.

Його популярність призвела до того, що на виборах-2018 майже 7% єгиптян написали ім'я Салаха на бюлетенях. Аби "загладити вину" йому довелося негайно пожертвувати мільйон у президентський благодійний фонд, бо Ас-Сісі не терпить навіть вигаданих конкурентів.

Це Єгипет – ти або з президентом, або тебе нема, як-от зірки Аль-Ахлі Мохамеда Абутріка. Його не пустили в країну навіть на похорони батька.

Ще трагічніше склалося життя Ахмеда Рефаата, якого змусили повернутись з-за кордону, запроторили в тюрму і влітку він помер від серцевого нападу. Салах обіцяв, але не встиг привезти лікаря другу, якого знав ще з молодіжок.

Колись його дорога займала 9 годин пустелею, але була прямою і ясною – із Нагріга через Басьюн, Танту і до площі Рамзеса, де найбільший в Єгипті вокзал.

Зараз Мохамед їздить на елітному авто по чудових шосе, але все заплуталося. Корумпована влада внесла його до підручників в 2021-му і чекає на незаслужені компліменти. Ортодоксальні мусульмани плюються ядом через фото Момо з сім'єю біля різдвяної ялинки. Спонсори й ліга пильно слідкують за заявами щодо Палестини.

Новий контракт на Енфілді – важлива, та не найбільша тривога Салаха, що з невтомного хлопчика виріс у дуже впливового чоловіка в країні, позбавленій спокою.

"На ньому величезна відповідальність. Він ніби наш символ, як Тутанхамон чи піраміди", – каже Амер. "Його голи і трофеї, мабуть, єдині моменти, коли всі єгиптяни були щасливими після революції. Ніщо інше не змогло їх об'єднати".