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Чорноморець розгромив Оболонь у товариському матчі

Микола Дендак — 16 листопада 2024, 18:06
Чорноморець розгромив Оболонь у товариському матчі
ФК Чорноморець

Одеський Чорноморець розгромив київську Оболонь у товариському матчі під час паузи на поєдинки збірних.

Гра проходила у форматі 4 тайми по 35 хвилин та завершилася з рахунком 5:1.

Товариський матч
16 листопада

Оболонь – Чорноморець 1:5

Голи: 1:0 – 17 Білошевський, 2:0 – 51 Єрмаков, 3:0 – 61 Янаков, 4:0 – 69 Жаржу, 4:1 – 90 Суханов, 5:1 – 138 Хромий

Нагадаємо, у 13 турі УПЛ Оболонь сенсаційно здолала ЛНЗ, а Чорноморець програв Ворсклі. Наразі "пивовари" посідають передостанню сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 9 очок, а одесити з 12 балами на 13 сходинці.

Оболонь товариський матч Чорноморець

Чорноморець

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