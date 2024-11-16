Чорноморець розгромив Оболонь у товариському матчі

Одеський Чорноморець розгромив київську Оболонь у товариському матчі під час паузи на поєдинки збірних.

Гра проходила у форматі 4 тайми по 35 хвилин та завершилася з рахунком 5:1.

Товариський матч

16 листопада

Оболонь – Чорноморець 1:5

Голи: 1:0 – 17 Білошевський, 2:0 – 51 Єрмаков, 3:0 – 61 Янаков, 4:0 – 69 Жаржу, 4:1 – 90 Суханов, 5:1 – 138 Хромий

Нагадаємо, у 13 турі УПЛ Оболонь сенсаційно здолала ЛНЗ, а Чорноморець програв Ворсклі. Наразі "пивовари" посідають передостанню сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 9 очок, а одесити з 12 балами на 13 сходинці.