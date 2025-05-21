Чорноморець – Олександрія: де дивитися матч останнього туру УПЛ

Одеський Чорноморець прийматиме срібного призера чемпіонату Олександрію в матчі останнього 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 24 травня, на стадіоні Чорноморця в Одесі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Ця гра не матиме жодного турнірного значення, адже Олександрія вже забезпечила себе срібними медалями, а Чорноморець вже вилетів у Першу лігу України.

У минулому турі підопічні Руслана Ротаня розібралися з Вересом, а Чорноморець зумів відібрати очки в Динамо.