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Чорноморець – Олександрія: де дивитися матч останнього туру УПЛ

Микола Дендак — 21 травня 2025, 23:28
Чорноморець – Олександрія: де дивитися матч останнього туру УПЛ
ФК Олександрія

Одеський Чорноморець прийматиме срібного призера чемпіонату Олександрію в матчі останнього 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 24 травня, на стадіоні Чорноморця в Одесі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Ця гра не матиме жодного турнірного значення, адже Олександрія вже забезпечила себе срібними медалями, а Чорноморець вже вилетів у Першу лігу України.

У минулому турі підопічні Руслана Ротаня розібралися з Вересом, а Чорноморець зумів відібрати очки в Динамо.

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Чорноморець

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