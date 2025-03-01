Лівий берег переміг Чорноморець: огляд матчу УПЛ

У суботу, 1 лютого, київський Лівий берег мінімально переміг одеський Чорноморець у матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив зимовий новачок "лелек" Дмитро Шастал.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

19 тур, 1 березня

Чорноморець – Лівий берег 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 21 Шастал

Чорноморець: Рудько – Кайо Гомес, Кратов, Скиба, Раян, Шпорн, Мустафаєв (Попов 73), Габелок (Білошевський 83), Когут, Янаков (Тоїров 83), Хобленко.

Лівий берег: Механів – Соколов, Семенов, Шаповал, Сідней, Банада, Косовський, Дедух, Шастал (Когут М. 73), Сухоручко, Синиця (Галас 83).

Попередження: Мустафаєв 53, Когут І. 54, Янаков 75 – Галас 89

У Лівого берега тепер 19 очок. Команда піднялася на 3 позиції та посідає 11 сходинку. Чорноморець же продовжує йти передостаннім (15 місце). В одеситів 15 очок.

Зауважимо, що напередодні гри росіяни обстріляли тренувальну базу Чорноморця. В день гри футболісти одеського клубу допомагали ліквідовувати наслідки обстрілу.