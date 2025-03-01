Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лівий берег переміг Чорноморець: огляд матчу УПЛ

Микола Дендак — 1 березня 2025, 18:10
Лівий берег переміг Чорноморець: огляд матчу УПЛ
ФК Лівий берег

У суботу, 1 лютого, київський Лівий берег мінімально переміг одеський Чорноморець у матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив зимовий новачок "лелек" Дмитро Шастал.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ
19 тур, 1 березня

Чорноморець – Лівий берег 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 21 Шастал

Чорноморець: Рудько – Кайо Гомес, Кратов, Скиба, Раян, Шпорн, Мустафаєв (Попов 73), Габелок (Білошевський 83), Когут, Янаков (Тоїров 83), Хобленко.

Лівий берег: Механів – Соколов, Семенов, Шаповал, Сідней, Банада, Косовський, Дедух, Шастал (Когут М. 73), Сухоручко, Синиця (Галас 83).

Попередження: Мустафаєв 53, Когут І. 54, Янаков 75 – Галас 89

У Лівого берега тепер 19 очок. Команда піднялася на 3 позиції та посідає 11 сходинку. Чорноморець же продовжує йти передостаннім (15 місце). В одеситів 15 очок.

Зауважимо, що напередодні гри росіяни обстріляли тренувальну базу Чорноморця. В день гри футболісти одеського клубу допомагали ліквідовувати наслідки обстрілу.

ВІДЕООГЛЯД Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

Чемпіонат України, УПЛ

Лівий берег переміг Чорноморець та покинув зону перехідних матчів УПЛ
Матч Інгулець – Кривбас було перенесено через повітряну тривогу
Шахтар та Олександрія оголосили склади на центральний матч 19 туру УПЛ
Гравці Чорноморця взяли участь у ліквідації наслідків російського обстрілу
Рух призначив віцепрезидента з комерційної діяльності

Останні новини