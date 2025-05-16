Чорноморець – Динамо: де дивитися потенційно чемпіонський матч у 29 турі УПЛ

Лідер чемпіонату київське Динамо завітає до одеського Чорноморця у матчі 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 18 травня, на стадіоні Чорноморця в Одесі. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Динамо впевнено очолює турнірну таблицю, випереджаючи Олександрію на 5 очок. Підопічні Олександра Шовковського можуть стати чемпіонами вже в цьому турі, якщо не програють одеситам. В минулому турі Динамо зіграло внічию з Поліссям.

Чорноморець же веде боротьбу за виживання. У команди 21 бал за 28 матчів та останнє місце в турнірній таблиці. Минулого тижня Чорноморець переміг Ворсклу.