Динамо – Вікторія: набрати перші очки та відродити боротьбу за плейоф

У четвер, 28 листопада, у Гамбурзі відбудеться матч 5-го туру Ліги Європи УЄФА, в якому київське Динамо виступить у ролі номінального господаря поля у грі проти чеської Вікторії Пльзень.

На газоні Фолькспаркштадіону зійдуться команди, які посідають у турнірній таблиці 16-те (Вікторія) та останнє 36-те місце (Динамо). У гості до українського колективу, який програв усі матчі, приїде команда, яка ще жодного разу не програвала в нинішньому турнірі.

Турнірні розклади

Ситуація для Динамо в нинішньому розіграші Ліги Європи складається критична. Команда ще не набрала жодного очка, програвши всі чотири матчі із загальною різницею забитих і пропущених голів 0:10 (жодного забитого м'яча). І перспектива потрапити до топ-24 та плейоф змагань стає все більш туманною. А про шанси потрапити до вісімки найкращих і відразу до 1/8 фіналу можна забути вже зараз.

Для того, щоб таки повернути собі шанси на плейоф єврокубка команді Олександра Шовковського потрібно здобути, мінімум, дві перемоги в матчах, що залишилися, а в решті двох – не програти. 8 очок практично гарантують будь-якій команді вихід у плейоф. Можливо, продовжити боротьбу вийде і з меншою кількістю балів. Але вже зараз зрозуміло, програвати не можна в жодному разі. Ситуація і так катастрофічна, а з кожною наступною поразкою вона ставатиме гіршою і гіршою.

Водночас Вікторія не є грандом навіть за мірками Ліги Європи, другого за значимістю єврокубка. Але не програла у нинішньому турнірі ще жодного матчу – перемога та три нічиї, 6 очок та впевнене місце у плейоф. І збити чехів зі шляху буде дуже непростим завданням для підопічних Шовковського. Але життєво необхідним.

Міцний горішок – і у чемпіонаті Чехії, і у єврокубках

6-разовий чемпіон Чехії та 2-разовий володар Кубка та Суперкубка країни, востаннє вигравав чемпіонат у сезоні-2021/22, а минулого розіграшу посів 3-тє місце у підсумковій турнірній таблиці. Команда в останні роки входить до числа провідних у країні, поряд із празькими Спартою та Славією.

Досить сказати, що вперше Вікторія стала чемпіоном Чехії у сезоні-2010/11. Це ж було й перше потрапляння команди у призову трійку чемпіонату. І надалі, аж до сезону-2019/20, команда 10 разів поспіль не випадала з призової трійки стаючи чемпіоном або призером. А після 5-го місця у сезоні-2020/21, виграла золото чемпіонату-2021/22 та бронзу двох останніх сезонів.

У нинішньому розіграші Вікторія йде на 2-му місці у турнірній таблиці, відстаючи від Славії на 8 балів за підсумками першого кола чемпіонату (команди провели по 15 матчів із 30). В останніх 5 матчах у Першій чеській футбольній лізі Вікторія обіграла Банік (3:1), празьку Спарту (1:0), Богеміанс 1905 (2:0), Градець-Кралове (1:0), а також програла у гостях Словацько (0:1). Нині команда має серію з трьох перемог поспіль, у тому числі й на міжнародній арені, яка триває із 7 листопада.

Чеська команда є досить міцною і на міжнародній арені, що показали результати минулорічної Ліги конференцій. До 1/4 фіналу Вікторія не зустрічалася з грандами чи середняками, які грають в топ-5 європейських лігах. І досить впевнено йшла турнірним шляхом. На груповому етапі команда виграла усі шість матчів, по два рази обігравши Балкані, Астану та Динамо (Загреб), а в 1/8 фіналу двічі зіграла внічию зі швейцарським Серветтом, не забивши жодного голу, але вигравши у серії пенальті – 3:1. І лише у чвертьфіналі команда поступилася за сумою двох матчів італійській Фіорентині (0:0, 0:2), вибувши з розіграшу турніру, але, при цьому, неабияк пошумівши на євроарені.

Цього сезону команда також обходиться без поразок, але більшість матчів завершує внічию. Вікторія звела внічию поєдинки з німецьким Айнтрахтом (3:3), болгарським Лудогорцем (0:0), грецьким ПАОКом (2:2), а також, у попередньому турі, перемогла іспанський Реал Сосьєдад (2:1).

Найкращим бомбардиром команди є легіонер з Гани Прінс Квабена Аду, на рахунку якого цього сезону вже 8 голів. Також захисникам київського Динамо варто звернути особливу увагу на Даніеля Вашуліна (7 голів) і Павела Шульца (6).

Нинішній тренер команди Мирослав Коубек також пережив свою єдину хвилину слави саме у Вікторії, коли за підсумками сезону-2014/15 став з командою чемпіоном, а потім і володарем Суперкубка Чехії. При тому, що 73-річний фахівець з 1983 року тренував більше десятка чеських клубів, німецький Амберг і китайський Тяньцзінь Теда.

Нинішнє, вже третє повернення Коубека до Вікторії відбулося влітку 2023 року. І третє місце, завойоване командою за підсумками сезону-2023/24, а особливо вдалий виступ у єврокубках, переконало керівництво команди продовжити співпрацю зі спеціалістом і в новому сезоні.

Лідерство в УПЛ та безпорадність у єврокубках

Своєю чергою Динамо є одноосібним лідером турнірної таблиці української Прем'єр-ліги, продовжуючи тримати Шахтар на відстані 6 очок. У столичної команди серія з 4 перемог поспіль у національному чемпіонаті, а до цього була нічия в принциповому протистоянні з Шахтарем – 1:1. Це була одна з двох нічиїх команди Шовковського у нинішньому чемпіонаті за 11 перемог та відсутності поразок. У киян 35 очок та впевнене лідерство.

Але абсолютно протилежне враження складається про команду, якщо подивитися на її виступи в Лізі Європи – чотири поразки, різниця м'ячів 0:10 та останнє 36-те місце у турнірній таблиці. Українська команда програла італійському Лаціо (0:3) і німецькому Гоффенгайму (0:2).), італійській Ромі (0:1) та угорському Ференцварошу (0:4). І якщо в перших трьох матчах Динамо протистояло командам з топ-5 провідних європейських чемпіонатів, та найбільша та образлива поразка була від скромного угорського клубу. І це вже, як кажуть, "ні в які ворота не лізе".

Деколи складається враження, що динамівці спеціально "зливають" нинішню Лігу Європи заради того, щоб налаштуватися на чемпіонські перегони в УПЛ. Кияни цього сезону з самого старту отримали реальний шанс поборотися із Шахтарем, який повільно входив до ігрового тонусу на старті. Столичні футболісти заробили перевагу у 6 очок, зберегли її у надважкому очному матчі у Києві, і зараз, здається, всі сили кидають саме на внутрішні баталії – боротьбу за чемпіонство. Але ж для чогось вони виступають у єврокубках. Тим більше у ситуації, коли в країні триває повномасштабна війна, а команда представляє Україну на євроарені. І такий непереконливий, м'яко кажучи, виступ команди в єврокубках виглядає дуже дивно.

Гра з Вікторією, як і попередній матч із Ференцварошем, стане для київської команди критично важливою. І відносно турнірного становища у конкретному турнірі, і відносно міжнародного престижу загалом. Не може віцечемпіон України так безхарактерно виступати в єврокубку, роздаровуючи очки усім, за такої ситуації в країні.

Букмекери вірять у Динамо

Тим часом аналітики букмекерських контор вірять в успіх київського Динамо у майбутньому матчі, хай і з мінімальною перевагою. Так, у вітчизняних конторах ставки на перемогу Динамо приймаються з розрахунку 2,53 до 1, тоді як на перемогу Вікторії – 2,86, а на нічию – 3,40.

У свою чергу провідні світові контори свої коефіцієнти розподілили так – 2.48 на перемогу Динамо, 2.88 на успіх Вікторії та 3.34 – на нічию.

Де дивитись

Прямий ефір матчу в Україні, як і єврокубків загалом, доступний у відеосервісі MEGOGO. Гра Динамо – Вікторія покаже канал "MEGOGO Футбол 1", який входить у пакет "Максимальний", "Спорт" та MEGOPACK XL. За годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Коментуватимуть матч Сергій Лук'яненко та Віталій Кравченко. Щодо студії, то в гості до ведучих Олександра Кучеренка та Володимира Кобелькова прийдуть колишні футболісти збірної України – Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Гра Динамо – Вікторія відбудеться у четвер, 28 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19.45 за київським часом.