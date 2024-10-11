Україна – Грузія: перемогти всупереч усім проблемам

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України проведе матч 3-го туру Ліги націй УЄФА. Команда Сергія Реброва прийме збірну Грузії у номінально домашньому матчі на Муніципальному стадіоні у Познані (Польща).

Українська збірна продовжує відчувати затяжну кризу, яка почалася ще влітку під час Євро-2024 у Німеччині, і продовжилася вже восени у перших матчах нинішньої Ліги націй. А тим часом Ліга націй – найважливіший етап кваліфікаційного турніру на чемпіонат світу 2026. І від того, як виступить команда у цьому турнірі, залежить дуже багато у відбірному циклі загалом.

Лідер проти аутсайдера

До цього матчу збірна Грузії підходить у статусі лідера Групи B1 зі стовідсотковим показником – дві перемоги у двох матчах та максимально можливі 6 очок. Підопічні Віллі Саньоля розгромили на старті турніру команду Чехії (4:1), а потім обіграли непоступливих албанців із мінімальною перевагою – 1:0.

Своєю чергою, збірна України обидва матчі програла та перебуває на останньому місці поточної таблиці, без набраних очок. Українці поступилися Албанії з рахунком 1:2, а Чехії – 2:3. При цьому, лише окремі фрагменти гри у другому матчі та два забиті голи дали хоч якусь надію на перспективу в наступних матчах.

При цьому команді потрібно посідати, мінімум, друге місце, щоб у разі невдачі в основному турнірі кваліфікації чемпіонату світу 2026 розраховувати на продовження боротьби в плейоф. Поки що команда набагато ближче до вильоту в Лігу С, ніж до боротьби за 1-2 місця в групі.

Великі кадрові проблеми

Напередодні жовтневих матчів із Грузією та Чехією (14 жовтня) травми отримали провідні гравці команди, а голкіпер Андрій Лунін підхопив вірусну інфекцію. Окрім воротаря не візьмуть участь у найближчих іграх Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Володимир Бражко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Андрій Ярмоленко, а Тарас Степаненко напередодні працював на тренуванні за індивідуальною програмою через пошкодження колінного суглоба. Можливо, тренерський штаб ще розраховує на його присутність у складі на наступну гру проти збірної Чехії, найближчого понеділка.

Дан Балашов

У Луніна внаслідок отруєння виникла вірусна інфекція. Напередодні збору головної команди країни він мав температуру 39,5, нудоту і зберігається нездужання. У результаті воротар не в змозі грати та брати участь у навчально-тренувальному процесі. Замість Луніна тренерський штаб викликав голкіпера донецького Шахтаря Дмитра Різника. Але відразу відзначимо, що цей виклик – чиста формальність, у крайньому разі, підстрахування. Основним воротарем збірної у цій ситуації залишається Анатолій Трубін із португальської Бенфіки.

Головна проблема збірної України полягає у відсутності трьох опорних півзахисників – Тараса Степаненка, Сергія Сидорчука та Володимира Бражка. У цій ситуації Робров викликав до команди Івана Калюжного, для якого це дебют у збірній. Раніше гравець Олександрії навіть не залучався до зборів команди, не кажучи вже про ігри у складі збірної. І зараз інтрига полягає у тому, кому Ребров довірить місце опорника – Калюжному або гравцю Шахтаря Дмитру Криськіву, для якого звичнішою є позиція атакувального півзахисника, ніж опорника, гравця оборонного плану.

Також травмовані Миколенко та Зінченко. У цій ситуації Ребров докликав до команди Олександра Сватка, який прибуде з далекого Остіна (США), що виступає у північноамериканській MLS. Скоріш за все, за задумом Реброва, Микола Матвієнко може зіграти зліва, а в центрі – Сваток.

Зненацька проблемними стали позиції крайніх форвардів. Так, Михайло Мудрик мало грає за Челсі, а відсутність достатньої ігрової практики в клубі може позначитися і на національній команді. Підмінити його можуть Владислав Кабаєв чи Олександр Назаренко, але для Реброва це буде надто сміливим рішенням. Якщо Мудрику не знайдеться місця у складі збірної України…

Плюс Віктор Циганков отримав травму і вилетів надовго. На його позиції є Олександр Зубков, Олексій Гуцуляк та, власне, все. За матчами УПЛ здається, що Гуцуляк "на ходу", він зараз є одним із лідерів Полісся. Однак, тут справа в особистих уподобаннях. Ребров давно знає Зубкова, тренував його у Ференцвароші, він йому близький і зрозумілий.

Відлуння історії з роздягальнею

Крім того, немає Ярмоленка, який, за офіційною версією, травмувався в останньому матчі Динамо проти Кривбасу в УПЛ. За цією версією мінімальний термін відновлення 34-річного українця складе 2 тижні. Але… Епізод із пошкодженням трапився в середині другого тайму, а ні для кого не секрет, що ветерана Ярмоленка часто міняють саме у цьому часовому проміжку в іграх столичної команди.

І тут згадується історія після матчу Україна – Румунія на Євро. Коли Сергія Реброва попросили вийти з роздягальні та Ярмоленко провів розмову з командою замість головного тренера. Крім Андрія, для якого Євро-2024 був четвертим поспіль, висловилися й інші досвідчені гравці команди. А потім, коли історія випливла назовні, поповзли чутки про те, що Ребров не може контролювати команду так, як це роблять ветерани.

А вже зараз виникають сумніви: чи справді Ярмоленко травмувався і не може допомогти збірній, чи це якісь "підкилимні" ігри всередині національної команди.

Надія на Довбика

У цій ситуації головною надією збірної України є Артем Довбік. Гравець у нинішньому сезоні в італійській Серії А вже забив за Рому 3 голи у семи матчах, плюс одного разу відзначився у матчі Ліги Європи, що говорить про відмінну форму українського нападника.

Єдине, чого йому гостро не вистачатиме у національній команді, це постійного асистента, яким у Ромі є аргентинець Пауло Дібала. Якщо ж у збірній знайдеться гравець, який "відчуватиме" Артема і віддаватиме йому своєчасні якісні паси, то це вже буде великою проблемою для гравців оборони збірних Грузії та Чехії. Поки що незрозуміло, наскільки корисним буде гравець для національної команди. У вересневих двох іграх він забив один гол, але, очевидно, це не вберегло команду від поразок.

Грузія на куражі

Збірна Грузії з футболу gff.ge

Своєю чергою, збірна Грузії чудово провела Євро-2024, дійшла до плейофу турніру, чого не вдалося зробити нашій команді, а на старті Ліги націй здобула дві перемоги поспіль. Команда є лідером турнірної таблиці групи, а в самій Грузії ніхто не сумнівається, що у матчі зі збірною України їхня команда є явним фаворитом.

Явними лідерами грузинської команди є голкіпер Гіоргі Мамардашвілі, півзахисник Хвіча Кварацхелія та нападник Жорж Мікаутадзе. Важко сказати, скільки голів на Євро пропустила б збірна Грузії, якби не натхненна гра Мамардашвілі. На клубному рівні Гіоргі продовжує виступати за Валенсію (колишній одноклубник нашого Романа Яремчука), хоча влітку права на гравця викупив англійський Ліверпуль, який пов'язує з Мамардашвілі великі надії.

Кварацхелія – один із лідерів Наполі. Чемпіон Італії сезону-2022/23, учасник Ліги чемпіонів та один із лідерів неаполітанської команди. У свій час його особисті статистичні показники різко пішли вниз, але зараз він повертає колишню форму. У цьому сезоні він забив три голи за Наполі й віддав дві результативні передачі.

А Мікаутадзе у свої повні 23 роки (24 йому виповниться 31 жовтня) вже має титул найкращого бомбардира Євро. Він забив 3 голи нарівні з Коді Гакпо (Нідерланди), Гарі Кейном (Англія), Джамалом Мусіалою (Німеччина), Дані Ольмо (Іспанія) та Іваном Шранцом (Словаччина). При цьому збірні Грузії та Словаччини провели лише по 4 матчі на турнірі, вибувши з боротьби вже на першій стадії плейоф.

В основній команді Ліона Мікаутадзе поки що тільки освоюється (Жорж є вихованцем академії Ліона), на його рахунку в нинішньому сезоні жодної результативної дії, а ось у своїй попередній команді – Меці – куди він перейшов у січні 2024 року з Аякса, за пів сезону гравець набив у ворота суперників 13 голів у 20 матчах.

Якщо це тріо можна назвати "солістами", то решта гравців збірної Грузії виступає в ролі їх асистентів. Досить успішних з огляду на результати команди останнім часом. І, звичайно, збірна Грузії також мріє потрапити на ЧС-2026 і боротиметься зі збірною України (та рештою суперників) за перемогу в групі Ліги націй. Як мінімум, це дасть команді додатковий шанс у майбутніх іграх плейоф відбору до чемпіонату світу. Як максимум – можливість зіграти з елітними європейськими збірними в наступному розіграші тієї ж Ліги націй.

Дан Балашов

Ну і не забуватимемо про те, що масовий перехід грузинських футболістів до української Прем'єр-ліги вже став своєрідним трендом. Своєю чергою, вітчизняні клуби у цьому зацікавлені й скуповують грузинських легіонерів, які їдуть до нас, попри війну.

Букмекери – за Україну

Наперекір тяжкому становищу збірної України, аналітики букмекерських контор вважають фаворитом матчу саме нашу команду. Імовірна перемога оцінюється коефіцієнтом 2,19. А ось на можливий виграш грузинської команди можна поставити із розрахунку 3,36. Своєю чергою нічия котирується з коефіцієнтом 3,29.

Де дивитись?

Пряма трансляція матчу буде доступна ексклюзивно на MEGOGO – на каналі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі у розділі "Телебачення" у день події за підписками "Максимальна" та "Спорт".

Також гру можна буде побачити на телеканалі "MEGOGO Спорт" в ефірі Т2 та місцевих телеканалах "Суспільного" у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV.

Матч Україна – Грузія відбудеться 11 жовтня. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.