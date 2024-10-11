Як завершиться матч Ліги націй Україна – Грузія: прогноз Чемпіона

Вже сьогодні, 11 жовтня, збірна України з футболу зіграє у 3 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B. Суперником буде лідер нашої групи Грузія.

Поєдинок відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

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Наша редакція традиційно зробила свої прогнози на матч. А чи мали рацію редактори та журналісти, побачимо вже незабаром.

Прогноз Чемпіона

Микола Дендак, перемога України 1:0

Що ж, давайте відверто, той футбол, що показує Україна, не можна навіть порівняти із Грузією. Грузини не лише здобувають позитивні результати, але й закохують у себе увесь світ. Чого лише вартує їхній виступ на Євро-2024.

До того ж збірна України не дорахується одразу 9 (!) футболістів, більшість з яких не лише основні гравці, але й багаторічні лідери цієї команди. І саме тому я вважаю, що переможе Україна. Дебютанти збірної, я впевнений, віддадуть всі свої сили, адже це може бути їхній єдиний шанс закріпитися в національній команді. Ставлю на мінімальну перемогу.

Володимир Клепач, перемога Грузії 2:1

Не думав, що колись настане той момент, коли збірна Грузії буде фаворитом перед матчем з Україною. 2024 рік показав, що поняття "команда Реброва" не існує. Є набір виконавців, деякі навіть високого рівня, але успішно грати в них виходить рідко. Все частіше долітають чутки про погану атмосферу в колективі, а епідемія травм перед міжнародною паузою майже не залишає шансів.

Грузини ж грають в найкращий футбол в історії, мають сильний тренерський штаб, та ще й отримали неймовірний досвід успішного виступу на Євро. Якщо хтось досі живе марними надіями – їжте червону таблетку болісної правди реальності поки не пізно. Ганьба збірної України у 2024 ще не закінчена. Навіть страшно уявити, як нас будуть розривати на швидких контратаках після помилок під час безідейного контролю м'яча на чужій половині.

Кирило Стадниченко, нічия

На жаль, збірна України в її нинішньому стані не виграє – всі фактори говорять проти нас. По-перше, м'яко кажучи, не найкращі виступи у вересні. По-друге, купа травм гравців команди, пів складу травмованих.По-третє – кураж збірної Грузії, котрий був на Євро й котрий нікуди не подівся після турніру. А в нас, на жаль, що на Євро, що після Євро команда, м'яко кажучи, не вражає. В кращому випадку, матч завершиться внічию.

Ігор Чернявський, нічия

Матч збірної України проти Грузії апріорі сприймається через призму скепсису та негативу. Тут і попередні невдачі, і катастрофічні проблеми зі складом, і запал грузинів, який протиставляють інертності та імпотенції наших збірників.

Але, що цікаво, збірна України буде зовсім іншою. Можливо, менш майстерною, але кадрові проблеми дають шанс гравцям, які чекали на виклик у головну команду все життя. Вочевидь, вони ухопляться за цю можливість руками і ногами, щоб потрапити в жовто-синій ростер і через місяць.

Саме тому від матчу з Грузією очікую неконтрольованого хаосу, в якому бажання футболістів перевищить клас – при чому з обох боків. За таких умов вбачаю високу ймовірність бойової нічиєї з рахунком 2:2.

Максим Розенко, перемога України 2:1

Відступати вже немає куди. Збірна зіграє дебютний матч в новій формі. Не зважаючи на кадрові проблеми "синьо-жовтим" потрібна перемога. І, сподіваюсь, підопічні Сергія Реброва досягнуть цієї мети. Ризикну поставити на 2:1. Якщо ж знов вийде чергове фіаско, керівництву УАФ потрібно буде серйозно замислитися щодо кадрових змін в тренерському штабі.

Андрій Яросименко, перемога Грузії 3:1

Я вже зневірився у нашій збірній. Хоч і маю надії на якісь яскраві моменти, проте не на перемогу. Грузини зараз дуже сильні, а "синьо-жовтим" треба провести роботу над помилками. Не впевнений, що цей суперник підходить для цього. Ставлю на поразку з рахунком 1:3.

Руслан Травкін, нічия

Вважаю, що збірна зуміє здивувати нас приємно. Грузія, безумовно, зараз має найкращу команду в історії, але занадто багато приділяє часу атаці. Мені здається, що Україні куди краще грати другим номером. Вірю, що у результативному матчі не буде переможця.

Олексій Мурзак, нічия

Збірна України останнім часом показує нестабільну гру, а перед матчем з лідером групи Грузією додались проблеми з травмованими. Збірній не допоможе низка основних гравців. Сподіваюся, що хлопці вивезуть на характері. Про перемогу думати певно не слід, але нічию можна спробувати вирвати. Прогноз: нічия 0:0.

Максим Салівон, перемога України 2:1

Збірна України проведе особливий матч. Згадати, коли "синьо-жовті" виступали з такими жахливими кадровими втратами, не так просто. Щось подібне було в ковідні часи так само у Лізі націй, але тоді команда ще Андрія Шевченка на такому відносно безнадійному фоні до гри аж ніяк не готувалась. Втім, у ситуації, що склалася, бачу саме плюс.

Цій Україні був потрібен гарний струс. І він відбувся. Так, головна команда країни зіграє без ряду вкрай важливих футболістів, її лідерів протягом не одного сезону. Однак від того критично слабшою на фоні Грузії з її підбором виконавців "синьо-жовті" не будуть. З наявністю ж тих же Трубіна, Забарного, Шапаренка, Судакова, Мудрика чи Довбика запас міцності в української дружини залишається. Новачки ж будуть грати з особливою пристрастю, що тільки надасть грі України додаткового й украй потрібного імпульсу. Саме тому буду оптимістом.

Олег Дідух, нічия

Старт збірної України у Лізі націй вийшов відверто провальним – і все це на фоні невиходу до плейоф Євро-2024. Очевидно, що психологічний стан команди Сергія Реброва зараз не найкращий. На всі ці проблеми накладається і епідемія травм, яких зазнали в тому числі ключові гравці "синьо-жовтих".

З одного боку, подібного роду стресові ситуації можуть мобілізувати колектив, з іншого – всі очевидні ігрові проблеми не зникнуть самі по собі. Ставлю на половинчастий підсумок – нічию, яка не вирішить турнірних проблем України у цій Лізі націй і водночас не дасть підстав всерйоз підіймати питання про відставку Сергія Реброва.

Денис Шаховець, нічия

На команду Сергія Реброва чекає непростий поєдинок проти суперника, якого однозначно не слід недооцінювати. Кадрові втрати в рази погіршують і без того нерадісну ситуацію, адже "синьо-жовті" у 2024 році виступають погано як ніколи – і в плані гри, і в плані результатів. Грузини ж, навпаки, мають зараз найсильнішу в історії збірну, що на Євро-2024 досягла результату, про який до цього могла лише мріяти. Сподіваюсь, що підопічні Реброва уникнуть поразки й зачепляться за заліковий бал. Віри в перемогу, на жаль, майже немає.

Олександр Булава, перемога України 3:1

Відверто розчарував старт українців у матчах з Албанією та Чехією у Лізі націй. Складалось враження, що у гравців не було чіткого плану на гру, не було розуміння у що грає команда Сергія Реброва. Тому не варто очікувати від "синьо-жовтих" моментального вирішення всіх проблем в грі з Грузією. Попри це надіюсь, що тренерський штаб збірної України зробив правильні висновки та знайде підхід до футболістів, а команда нарешті зможе показати свій потенціал.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET фаворитом протистояння є Україна. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога України – 2,19;

Нічия – 3,40;

Перемога Грузії – 3,60.

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