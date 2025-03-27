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Кот-д'Івуар відмовився від проведення Кубку Африки U-20 за місяць до початку турніру

Володимир Максименко — 27 березня 2025, 08:33
Кот-д'Івуар відмовився від проведення Кубку Африки U-20 за місяць до початку турніру
x.com/CAF_Media

Кубок Африки U-20 може не відбутись у заплановані строки через відмову Кот-д'Івуару від його проведення.

Про це повідомляє Vi.nl.

За даними місцевих ЗМІ, країна не зможе забезпечити проведення турніру ані логістично, ані фінансово. Президент федерації футболу Кот-д'Івуару висловив свій жаль с приводу цього.

Залишається невідомим, як відреагує на цей CAF, адже старт турніру було заплановано на 18 квітня – розглядається можливість скасування розіграшу змагання.

Раніше визначились усі учасники Кубку африканських націй, який відбудеться у Марокко цього літа.

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