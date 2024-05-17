Ще одна втрата: гравець Ліверпуля покине команду наприкінці сезону
Гравець Ліверпуля Тьяго Алькантара покине команду наприкінці сезону в статусі вільного агента.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що рішення стосовно майбутнього футболіста прийняли ще кілька місяців тому, проте затвердили лише зараз.
33-річний півзахисник доєднався до клубу у вересні 2020 року. За цей час він зіграв 98 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 6 результативних передач.
Також напередодні стало відомо, що захисник мерсисайдців Жоель Матіп невдовзі піде з Ліверпуля.
Нагадаємо, раніше головний тренер команди Юрген Клопп заявив, що залишить клуб в кінці сезону. Його наступником стане наставник Феєнорда Арне Слот.