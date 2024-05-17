Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ще одна втрата: гравець Ліверпуля покине команду наприкінці сезону

Микола Дендак — 17 травня, 11:41
Ще одна втрата: гравець Ліверпуля покине команду наприкінці сезону

Гравець Ліверпуля Тьяго Алькантара покине команду наприкінці сезону в статусі вільного агента.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що рішення стосовно майбутнього футболіста прийняли ще кілька місяців тому, проте затвердили лише зараз.

33-річний півзахисник доєднався до клубу у вересні 2020 року. За цей час він зіграв 98 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

Також напередодні стало відомо, що захисник мерсисайдців Жоель Матіп невдовзі піде з Ліверпуля.

Нагадаємо, раніше головний тренер команди Юрген Клопп заявив, що залишить клуб в кінці сезону. Його наступником стане наставник Феєнорда Арне Слот.

Алькантара Ліверпуль

Алькантара

Алькантара може залишити Ліверпуль
Тіаго не має наміру покидати Ліверпуль
Барселона може повернути Алькантару
Алькантара вибув до кінця сезону
Алькантара відновив тренування з Ліверпулем

Останні новини