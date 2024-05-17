Захисник Ліверпуля покине команду після восьми років у клубі

Захисник Ліверпуля Жоель Матіп покине команду після завершення нинішнього сезону.

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдського клубу.

"Червоні" не будуть продовжувати контракт із камерунським центрбеком, який завершиться влітку 2024-го. Зазначимо, що Матіп виступає за Ліверпуль із 2016 року, коли його підписали за 16 млн євро з Шальке.

За 8 років у складі мерсисайдського клубу Жоель провів 201 матч, забив 23 голи, віддав 14 асистів, заробив 29 жовтих та 1 червону картку.

Разом із "червоними" камерунець виграв Лігу чемпіонів, Англійську Прем'єр-лігу, Суперкубок УЄФА, двічі Кубок ліги, а також один раз Кубок та Суперкубок Англії.

«Я сповнений вдячності за чудовий час, який я зміг провести з цими унікальними людьми, що підтримують клуб, і вболівальниками, які люблять Ліверпуль, — сказав фуболіст.

Нагадаємо, що Ліверпуль шукає заміну Мохаммеду Салаху, який може змінити команду влітку.