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Миколенко проти Вест Гема, Бормунт Забарного зіграє з Брентфордом в АПЛ

Володимир Максименко — 15 березня 2025, 09:32
Миколенко проти Вест Гема, Бормунт Забарного зіграє з Брентфордом в АПЛ
Віталій Миколенко
ФК Евертон

У суботу, 15 березня, відбудеться низка матчів в межах 29 туру Англійської Прем'єр-ліги.

У перший ігровий слот буде зіграно чотири матчі, серед яких Евертон з Віталієм Миколенком прийматиме на своєму полі Вест Гем, а Манчестер Сіті зіграє проти Брайтона. Обидва поєдинки в прямому етері транслюватиме Setanta Sports, а матч містян можна подивитись також на онлайн-сервісі Megogo.

О 19:30 відбудеться заключний матч ігрового дня, в якому відбувший дискваліфікацію Забарний зустрінеться із Брентфордом Ярмолюка. Цей поєдинок також транслюватимуть Setanta Sports та Megogo.

Розклад матчів АПЛ на 15 березня:

  • 17:00 Евертон – Вест Гем
  • 17:00 Манчестер Сіті – Брайтон
  • 17:00 Саутгемптон – Вулвергемптон
  • 17:00 Іпсвіч – Ноттінгем Форест
  • 19:30 Борнмут – Брентфорд

Раніше повідомлялось, що інший представник чемпіонату Англії планує збудувати новий стадіон.

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