Миколенко проти Вест Гема, Бормунт Забарного зіграє з Брентфордом в АПЛ

У суботу, 15 березня, відбудеться низка матчів в межах 29 туру Англійської Прем'єр-ліги.

У перший ігровий слот буде зіграно чотири матчі, серед яких Евертон з Віталієм Миколенком прийматиме на своєму полі Вест Гем, а Манчестер Сіті зіграє проти Брайтона. Обидва поєдинки в прямому етері транслюватиме Setanta Sports, а матч містян можна подивитись також на онлайн-сервісі Megogo.

О 19:30 відбудеться заключний матч ігрового дня, в якому відбувший дискваліфікацію Забарний зустрінеться із Брентфордом Ярмолюка. Цей поєдинок також транслюватимуть Setanta Sports та Megogo.

Розклад матчів АПЛ на 15 березня:

17:00 Евертон – Вест Гем

17:00 Манчестер Сіті – Брайтон

17:00 Саутгемптон – Вулвергемптон

17:00 Іпсвіч – Ноттінгем Форест

19:30 Борнмут – Брентфорд

Раніше повідомлялось, що інший представник чемпіонату Англії планує збудувати новий стадіон.