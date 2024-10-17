Чемпіон WWE завітав до Ман Сіті та назвав гравця, який надер би йому дупу

Найпопулярніший реслінг-промоушн у світі цими днями проводить шоу у Великій Британії. Завітали американці й до Манчестера, і головне обличчя компанії – Коді Роудс – взяв участь у колаборації з Манчестер Сіті.

Чемпіон WWE побував на Етіхад Стедіум, посидів у кріслі Пепа Гвардіоли, сфотографувався з трофеєм АПЛ, а також дав інтервʼю пресслужбі "містян". Його запитали: "З яким гравцем Манчестер Сіті ти найменше хотів би зустрітися в бою WWE?"

"Я б сказав, що Ерлінг Голанд. Він схожий на хлопця, який може побити вас біля свого автобуса, а я маю погану звичку – останнім часом зі мною це часто трапляється. Я не хочу зв'язуватися з Голандом, у нього довгі руки та ноги"

Про автобус Коді згадав не просто так. Навесні цього року, незадовго до Реслманії, Роудса жорстоко побив Двейн "Рок" Джонсон... І сталося це на парковці.

Втім, на головному шоу року "Американський кошмар" здолав усіх антагоністів, включно з "Верховним ватажком" Романом Рейнсом, і виграв титул чемпіона WWE.

Також Коді взяв участь у цікавому опитуванні. Йому потрібно було співвіднести реслерів з гравцями Манчестер Сіті. Так, в Едерсоні він побачив схожі риси з самим собою, Кевіна де Брюйне порівняв із рудим ірландцем Шеймусом, а у Джона Стоунза вгледів зловіщу посмішку Міза.