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Челсі розпочав перемовини щодо трансферу зірки РБ Лейпциг

Андрій Мошкун — 21 липня 2025, 20:33
Челсі розпочав перемовини щодо трансферу зірки РБ Лейпциг
Хаві Сімонс
Getty Images

Лондонський Челсі активно цікавиться атакувальним півзахисником РБ Лейпциг Хаві Сімонсом.

Про це пише журналіст Флоріан Плеттенберга.

Зазначається, що лондонці вже провели попередні переговори з представниками 22-річного футболіста. Водночас між клубами поки немає домовленості щодо трансферу.

Наразі Челсі є найімовірнішим претендентом на підписання нідерландця. Сімонс має намір покинути Лейпциг цього літа і серйозно розглядає перехід у лондонський клуб.

У сезоні 2024/25 Хаві Сімонс зіграв за Лейпциг 33 матчі, забив 11 голів і віддав 8 результативних передач. Трансфермаркет оцінює його вартість у 70 мільйонів євро.

Раніше Челсі визначився з ціною на Стерлінга.

Чемпіонат Англії, АПЛ РБ Лейпциг Челсі Хаві Сімонс

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