Челсі розпочав перемовини щодо трансферу зірки РБ Лейпциг
Хаві Сімонс
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Лондонський Челсі активно цікавиться атакувальним півзахисником РБ Лейпциг Хаві Сімонсом.
Про це пише журналіст Флоріан Плеттенберга.
Зазначається, що лондонці вже провели попередні переговори з представниками 22-річного футболіста. Водночас між клубами поки немає домовленості щодо трансферу.
Наразі Челсі є найімовірнішим претендентом на підписання нідерландця. Сімонс має намір покинути Лейпциг цього літа і серйозно розглядає перехід у лондонський клуб.
У сезоні 2024/25 Хаві Сімонс зіграв за Лейпциг 33 матчі, забив 11 голів і віддав 8 результативних передач. Трансфермаркет оцінює його вартість у 70 мільйонів євро.
Раніше Челсі визначився з ціною на Стерлінга.