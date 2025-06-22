Челсі розпочав переговори щодо трансферу Коло Муані

Челсі зацікавлений у підписанні форварда ПСЖ Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє Get French Football News.

За їхньою інформацією, лондонський клуб уже розпочав переговори щодо можливого трансферу.

Другу половину поточного сезону, включно з клубним чемпіонатом світу, Коло Муані проводить у оренді в Ювентусі. Повертатися до Парижу 26-річний французький нападник не хоче.

Ювентус хотів би викупити Коло Муані, проте поки що не може домовитися щодо вартості трансферу. Цим і хоче скористатися Челсі, який також шукає підсилення в лінію атаки на наступний сезон.

У складі Ювентуса Коло Муані взяв участь у 20 матчах у всіх турнірах, відзначившись у них 10 голами та 2 асистами.

Контракт 26-річного нападника збірної Франції з ПСЖ діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 30 мільйонів євро.