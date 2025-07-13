Останній ривок на шляху до трофею: стартові склади Челсі та ПСЖ на фінал КЧС-2025

Сьогодні, 13 липня, в Іст-Резерфорді (США) на "Метлайф Стедіум" проходитиме фінал Клубного чемпіонату світу 2025 року між Челсі та ПСЖ.

Головні тренери обох команд визначилися з гравцями, які з перших хвилин вийдуть на футбольне поле в цьому поєдинку.

Челсі: Санчес – Гюсто, Чалоба, Колвілл, Кукурелья – Джеймс, Кайседо, Палмер, Фернандес, Нету – Педру.

Запасні: Пендерс, Слоніна, Йоргенсен, Адерабіойо, Сантос, Ансельміно, Ачімпонг, Гіу, Джексон, Джордж, Дьюсбері-Холл, Делап, Лавія, Нкунку, Сарр.

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Беральдо, Мендеш – Невеш, Вітінья, Руїс – Дуе, Дембеле, Кварацхелія.

Запасні: Тенас, Сафонов, Москардо, Барколя, Заїр-Емрі, Камара, Кімпембе, Лі Кан Ін, Маюлу, Мбає, Рамуш.

Стартовий свисток фінального матчу Клубного чемпіонату світу 2025 року між Челсі та ПСЖ прозвучить о 22:00 за київським часом.

У плейоф на шляху до фіналу "пенсіонери" подолали бар'єри у вигляді Бенфіки (4:1), Палмейраса (2:1) та Флуміненсе (2:0). Парижани у свою чергу пройшли Інтер Маямі (4:0), Баварію (2:0) та Реал Мадрид (4:0).

Раніше вінгер Челсі Педру Нету розповів про свою особисту мотивацію виграти Клубний чемпіонат світу-2025.