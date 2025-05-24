Челсі за 70 мільйонів євро може підписати нападника Брайтона

Челсі розпочав переговори з Брайтоном щодо трансферу нападника Жоао Педро.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, 23-річний форвард має контракт до 2028 року, але готовий залишити "чайок" у нинішнє міжсезоння. Брайтон має на меті отримати за трансфер бразильця близько 70 мільйонів євро.

У поточному сезоні Жоао Педро провів 30 матчів за клуб у всіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддвв 7 асистів.

Перед останнім туром Англійської Прем'єр-ліги Челсі посідає 5-ту сходинку в турнірній таблиці. Брайтон розташувався на 8-му рядку.

Раніше повідомлялося, що Челсі зацікавлений у підписанні 22-річного нападника Страсбурга Емануеля Емега.