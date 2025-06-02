Челсі підписав юного півзахисника Спортинга
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Півзахисник Спортинга Даріу Ессугу став гравцем лондонського Челсі.
Про це повідомила пресслужба "синіх".
Контракт з 21-річним футболістом підписано до 2033 року, а сума трансферу склала 22.2 млн євро.
Ессугу є вихованцем Спортинга, побивши рекорд Луїша Фігу – хавбек став наймолодшим футболістом стартового складу у віці 16 років, 11 місяців та 17 днів.
Минулий сезон гравець провів у складі Лас-Пальмаса, відзначившись за іспанський клуб одним голом у 27 матчах.
Цікаво, що Спортинг цей трансфер підтвердив ще у березні, тоді як Челсі оголосив про підписання Ессугу лише зараз.
Раніше повідомлялось, що екстренер Челсі повернувся у Лаціо.