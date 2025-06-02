Челсі підписав юного півзахисника Спортинга

Півзахисник Спортинга Даріу Ессугу став гравцем лондонського Челсі.

Про це повідомила пресслужба "синіх".

Контракт з 21-річним футболістом підписано до 2033 року, а сума трансферу склала 22.2 млн євро.

Chelsea FC is pleased to confirm the signing of Portuguese midfielder Dario Essugo.



Welcome to Chelsea, Dario! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 2, 2025

Ессугу є вихованцем Спортинга, побивши рекорд Луїша Фігу – хавбек став наймолодшим футболістом стартового складу у віці 16 років, 11 місяців та 17 днів.

Минулий сезон гравець провів у складі Лас-Пальмаса, відзначившись за іспанський клуб одним голом у 27 матчах.

Цікаво, що Спортинг цей трансфер підтвердив ще у березні, тоді як Челсі оголосив про підписання Ессугу лише зараз.

Раніше повідомлялось, що екстренер Челсі повернувся у Лаціо.