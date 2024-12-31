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Челсі сенсаційно програв Іпсвічу: відеоогляд матчу АПЛ

Станіслав Лисак — 31 грудня 2024, 09:40
Челсі сенсаційно програв Іпсвічу: відеоогляд матчу АПЛ

Челсі неочікувано програв Іпсвіч Тауну в межах 19 туру англійської Прем’єр-ліги сезону 2024/25.

Огляд матчу

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
19 тур, 30 грудня

Іпсвіч Таун – Челсі – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – пенальті Делап, 12, 2:0 – Гатчинсон, 53

Команда Марески в останніх трьох турах набрала лише один бал, але поки залишається в першій четвірці турнірної таблиці. Для "трактористів" – це перша домашня перемога у сезоні-2024/25.

У неділю, 29 грудня, відбулось ще шість поєдинків 19 туру у межах АПЛ. З результатами матчів можна ознайомитись ТУТ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Іпсвіч Таун

Челсі

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