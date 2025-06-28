Півзахисник Боруссії Дортмунд стане гравцем Челсі – інсайдер
Джеймі Байно-Гіттенс
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Челсі домовився з Боруссією Дортмунд про трансфер півзахисника Джеймі Байно-Гіттенса.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, контракт із 20-річним англійцем буде розрахований до 2032 року.
Про суму трансферу наразі не повідомляється. На початку червня Челсі запропонував за півзахисника 42 мільйони євро, але тоді дортмундці відхилили цю пропозицію, наполягаючи на 70 мільйонах.
Байно-Гіттенс цього сезону провів 49 матчів за Борусію у всіх турнірах, де забив 12 голів та віддав 5 асистів.
Раніше стало відомо, що Челсі зацікавлений у підписанні голкіпера Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінеса.