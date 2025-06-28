Півзахисник Боруссії Дортмунд стане гравцем Челсі – інсайдер

Челсі домовився з Боруссією Дортмунд про трансфер півзахисника Джеймі Байно-Гіттенса.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, контракт із 20-річним англійцем буде розрахований до 2032 року.

🚨💙 BREAKING: Jamie Bynoe-Gittens to Chelsea, here we go! Deal agreed club to club with Borussia Dortmund.



Contract until June 2032 for JBW who always wanted Chelsea.



Understand medical will take place TONIGHT for Jamie. 🩺🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



BVB accepted last bid, as @FabriceHawkins reports. pic.twitter.com/eIH4GWFmzr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2025

Про суму трансферу наразі не повідомляється. На початку червня Челсі запропонував за півзахисника 42 мільйони євро, але тоді дортмундці відхилили цю пропозицію, наполягаючи на 70 мільйонах.

Байно-Гіттенс цього сезону провів 49 матчів за Борусію у всіх турнірах, де забив 12 голів та віддав 5 асистів.

Раніше стало відомо, що Челсі зацікавлений у підписанні голкіпера Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінеса.