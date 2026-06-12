Хавбек збірної Чехії забив перший гол після вкидання ауту на ЧС з 2018 року

Гол півзахисника збірної Чехії Ладіслава Крейчі у ворота Південної Кореї став першим з 2018 року на чемпіонатах світу безпосередньо після вкидання ауту.

Про це повідомляє Opta Analyst.

Нагадаємо, в ніч з 11 на 12 червня збірна Чехії у першому турі ЧС-2026 програла Південній Кореї 1:2. На 59 хвилині саме Крейчі відкрив рахунок у матчі, проте його команда не втримала перевагу в рахунку та зазнала поразки.

Крейчі забив ударом головою після вкидання Владіміра Цоуфала з-за бокової лінії. Попередній гол безпосередньо після вкидання ауту на чемпіонатах світу був забитий на першій хвилині поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2018 Данія – Хорватія Матіасом Йоргенсеном. Той матч завершився внічию 1:1, після чого хорвати перемогли в серії пенальті.