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Хавбек збірної Чехії забив перший гол після вкидання ауту на ЧС з 2018 року

Олег Дідух — 12 червня 2026, 10:29
Хавбек збірної Чехії забив перший гол після вкидання ауту на ЧС з 2018 року
Ладіслав Крейчі
ФК Вулвергемптон

Гол півзахисника збірної Чехії Ладіслава Крейчі у ворота Південної Кореї став першим з 2018 року на чемпіонатах світу безпосередньо після вкидання ауту.

Про це повідомляє Opta Analyst.

Нагадаємо, в ніч з 11 на 12 червня збірна Чехії у першому турі ЧС-2026 програла Південній Кореї 1:2. На 59 хвилині саме Крейчі відкрив рахунок у матчі, проте його команда не втримала перевагу в рахунку та зазнала поразки.

@megogo_sport_ua Гол Крейчі! Капітан чехів виграє боротьбу після ауту та відкриває рахунок! 🇨🇿 #FIFAWorldCup #ПівденнаКорея #Чехія ♬ original sound - MEGOGO СПОРТ

Крейчі забив ударом головою після вкидання Владіміра Цоуфала з-за бокової лінії. Попередній гол безпосередньо після вкидання ауту на чемпіонатах світу був забитий на першій хвилині поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2018 Данія – Хорватія Матіасом Йоргенсеном. Той матч завершився внічию 1:1, після чого хорвати перемогли в серії пенальті.

Збірна Чехії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Ладіслав Крейчі

Ладіслав Крейчі

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