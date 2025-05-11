Чеберко і Сваток зіграли матчі в МЛС

У ніч 11 травня, відбулися матчі Major League Soccer. Зіграли три поєдинки й команди, за які виступають українці.

Ігровий час отримали Євген Чеберко та Олександр Сваток.

Коламбус Крю Чеберка на виїзді розійшовся миром з Філадельфією Уніон (2:2). Український захисник залишив поле на 60-й хвилині, коли господарі перемагали з рахунком 1:0. Ймовірно, тренер вирішив замінити його через жовту картку на 55-й хвилині.

Сваток за Остін відіграв весь матч. Його клуб на виїзді програв Цинциннаті з рахунком 1:2.

Геннадій Синчук не потрапив до заявки Монреаля. Канадський клуб на чужому полі був сильніше за Нью-Йорк Сіті (1:0).

Лос-Анджелес Артура Смолякова свою зустріч проведе завтра, 12 травня. Суперник буде Ванкувер.

Футбол – МЛС

11 травня

Філадельфія Юніон – Коламбус Крю 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Барібо (45), 1:1 – Арфстен (61), 2:1 – Вестфілд (64), 2:2 – Завадський (90+3)

Цинциннаті – Остін 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Феррейра (12), 1:1 – Васкес (48, пен), 2:1 – Валенсуела (75)

Зазначимо, що Інтер Маямі Ліонеля Мессі зазнав розгромної поразки від Міннесоти Юнайтед.