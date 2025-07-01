Це майбутнє українського футболу: тренер Оболоні – про 18-річного таланта клубу

Новий головний тренер київської Оболоні Олександр Антоненко оцінив потенціал 18-річного голкіпера Дениса Марченка та гравців команди U-19.

Цитує наставника "Український футбол".

"Кожен гравець мріє виступати за національну збірну. Марченко – не виключення. Я погоджуюся з Олександром Слободяном (президент клубу – прим.), що Денис – це майбутнє нашого футболу, а тим паче збірної України.

Сподіваюся, що в нього все буде добре і в Оболоні він лише прогресуватиме. Марченко зробив дуже великий крок вперед у своїй кар’єрі", – сказав він.