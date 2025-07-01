Це майбутнє українського футболу: тренер Оболоні – про 18-річного таланта клубу
Новий головний тренер київської Оболоні Олександр Антоненко оцінив потенціал 18-річного голкіпера Дениса Марченка та гравців команди U-19.
Цитує наставника "Український футбол".
"Кожен гравець мріє виступати за національну збірну. Марченко – не виключення. Я погоджуюся з Олександром Слободяном (президент клубу – прим.), що Денис – це майбутнє нашого футболу, а тим паче збірної України.
Сподіваюся, що в нього все буде добре і в Оболоні він лише прогресуватиме. Марченко зробив дуже великий крок вперед у своїй кар’єрі", – сказав він.
Також фахівець відзначив рівень гравців юнацької команди, в якій грають перспективні гравці.
"Не хочу називати прізвища, але 25 червня ми були на двосторонній грі U-19 і я вам так скажу: будь-який гравець звідти вже завтра може потрапити до першої команди. Ми не виключаємо того, що вони можуть допомогти Оболоні в УПЛ вже незабаром. Все залежить від них. Якщо не звертати увагу на молодих гравців, то вони почнуть тліти", – розповів Антоненко.
Оболонь посіла 11 місце в УПЛ-2024/25. Команду залишив головний тренер Сергій Шищенко. Очолив "пивоварів" Олександр Антоненко, який раніше обіймав посаду асистента коуча.
Напередодні "пивовари" оголосили про перехід захисника Вереса Євгена Шевченка.