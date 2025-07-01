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Це майбутнє українського футболу: тренер Оболоні – про 18-річного таланта клубу

Олександр Булава — 1 липня 2025, 00:35
Це майбутнє українського футболу: тренер Оболоні – про 18-річного таланта клубу
Денис Марченко
ФК Оболонь

Новий головний тренер київської Оболоні Олександр Антоненко оцінив потенціал 18-річного голкіпера Дениса Марченка та гравців команди U-19.

Цитує наставника "Український футбол".

"Кожен гравець мріє виступати за національну збірну. Марченко – не виключення. Я погоджуюся з Олександром Слободяном (президент клубу – прим.), що Денис – це майбутнє нашого футболу, а тим паче збірної України.

Сподіваюся, що в нього все буде добре і в Оболоні він лише прогресуватиме. Марченко зробив дуже великий крок вперед у своїй кар’єрі", – сказав він.

Також фахівець відзначив рівень гравців юнацької команди, в якій грають перспективні гравці.

"Не хочу називати прізвища, але 25 червня ми були на двосторонній грі U-19 і я вам так скажу: будь-який гравець звідти вже завтра може потрапити до першої команди. Ми не виключаємо того, що вони можуть допомогти Оболоні в УПЛ вже незабаром. Все залежить від них. Якщо не звертати увагу на молодих гравців, то вони почнуть тліти", – розповів Антоненко.

Оболонь посіла 11 місце в УПЛ-2024/25. Команду залишив головний тренер Сергій Шищенко. Очолив "пивоварів" Олександр Антоненко, який раніше обіймав посаду асистента коуча.

Напередодні "пивовари" оголосили про перехід захисника Вереса Євгена Шевченка.

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