Судаков — про поразку від Польщі: Це буде повчальний урок для нас

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував поразку у товариському матчі проти Польщі (3:1).

21-річний хавбек дав коментар виданню Football.ua.

"Звичайно, ми дуже розчаровані. У кожному матчі за збірну ми граємо тільки на перемогу — напевно, у нас навіть немає такого поняття як товариська гра за збірну України. Утім, ми все одно розуміємо, що це лише підготовка до Євро-2024, і всі наші напрацювання ми маємо показувати саме на Євро.

Різний стиль гри України в іграх проти Німеччини та Польщі? Не можна порівнювати ці матчі. Це різні команди, грають за різними тактиками. Все ж потрібно більше відштовхуватися від своєї гри. Сьогодні ми непогано грали більше на атаку, але мали помилки при обороні, при стандартах. Напевно, це все починається з концентрації, але будемо над цим працювати.

У нас ще є одна товариська гра з Молдовою, потім Євро... Краще ми зробимо помилки у товариських матчах, аніж на чемпіонаті Європи, тому це буде повчальний урок для нас.

Стартовий поєдинок проти Румунії на Євро? Ми граємо тільки на перемогу. Давати якісь прогнози я не можу, але готуємося давати бій на усі 100%", — розповів Судаков.