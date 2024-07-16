Царенко: Готуємося до гри з Партизаном з повною відповідальністю

Півзахисник Динамо Антон Царенко оцінив підготовку киян до матчу проти сербського Партизана у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Цитує футболіста пресслужба "біло-синіх".

"Ми розпочали підготовку до нового сезону ще в Києві, де у нас були дворазові тренування. Спершу у нас були переважно фізичні навантаження, більше бігу, менше роботи з м’ячем. Добре пройшовши цей етап підготовки, ми прибули сюди на збори й тут вже почали більше працювати над тактикою, додалося більше вправ з м’ячем. Повноцінно готуємося до поновлення сезону та до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ми провели вже кілька спарингів і більш-менш набрали кондиції. Гадаю відсотків на 70-80 ми вже готові. У нас заплановано ще два спаринги й після них маємо бути повністю готові до початку сезону.

У ці дні до практичних занять додалося багато теоретичних. Це безпосередня підготовка до кваліфікації Ліги чемпіонів. Розбираємо, як свої матчі, роблячи роботу над помилками, так і Партизана. Готуємося до гри з повною відповідальністю", — сказав Царенко.